Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В следующем году регионы Азербайджана будут покрывать свои расходы за счёт собственных доходов

Общество Материалы 23 октября 2025 17:48 (UTC +04:00)
В следующем году регионы Азербайджана будут покрывать свои расходы за счёт собственных доходов

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2026 году регионы будут покрывать свои расходы за счёт собственных доходов, без получения финансовой помощи из государственного бюджета.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

В проекте закона указано, что в 2026 году города и районы Азербайджанской Республики, за исключением Ходжавендского района, будут покрывать свои расходы за счёт собственных доходов, без получения финансовой помощи (субсидий) из государственного бюджета.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости