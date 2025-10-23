В следующем году регионы Азербайджана будут покрывать свои расходы за счёт собственных доходов

БАКУ /Trend/ - В 2026 году регионы будут покрывать свои расходы за счёт собственных доходов, без получения финансовой помощи из государственного бюджета.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

В проекте закона указано, что в 2026 году города и районы Азербайджанской Республики, за исключением Ходжавендского района, будут покрывать свои расходы за счёт собственных доходов, без получения финансовой помощи (субсидий) из государственного бюджета.

