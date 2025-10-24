Азербайджан оценил возможности увеличения товарооборота с Кыргызстаном

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обсудил возможности увеличения товарооборота с Кыргызстаном.
Как передает Trend, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своём аккаунте X.
"Было приятно встретиться с министром экономики и торговли Кыргызстана Бакытом Сидиковым в рамках 2-го заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркоязычных государств (ОТГ).
Мы обсудили вопросы увеличения товарооборота, активной поддержки сотрудничества в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, энергетики, логистики, инфраструктуры и других областях с целью укрепления стратегического партнерства и экономических связей наших стран", - говорится в публикации.
