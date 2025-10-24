Наблюдаются значительные достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией - Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - Сегодня наблюдаются значительные достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Trend заявил бывший премьер-министр Бельгии и почетный президент Европейского совета Шарль Мишель.

"В своей предыдущей должности у меня была возможность работать вместе с властями Азербайджана и Армении, чтобы поддерживать усилия, связанные с мирным процессом. Именно поэтому сегодня я вижу, что достигнуты значительные результаты, и все идет в правильном направлении", - отметил он.

Мишель выразил надежду, что в ближайшие недели и месяцы удастся закрепить эти достижения. "Для этого региона крайне важно развивать более тесную координацию и сотрудничество", - добавил он.

Бывший глава правительства Бельгии подчеркнул стратегическую важность Южного Кавказа для Европейского Союза. "Это очень важный регион и для ЕС в целом, поскольку с точки зрения инфраструктуры и инвестиций здесь существует огромный потенциал", - сказал он.

Ш. Мишель также приветствовал открытие нового арбитражного центра в Баку, назвав это сильным сигналом для частных инвесторов. "Открытие арбитражного центра в Баку демонстрирует наличие эффективных инструментов для разрешения споров, обеспечивающих справедливость и эффективность, при этом находя правильный баланс", - подчеркнул он.