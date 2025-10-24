Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ приоритеты председательства Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял Генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, находящегося с визитом в нашей стране.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили приоритеты председательства нашей страны в ОТГ, вопросы повестки дня организации и планы на будущее.

«Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что укрепление дружбы, братства и сотрудничества во всех областях в рамках организации является главным приоритетом, Азербайджан постоянно поддерживает шаги, инициативы и идеи, предпринимаемые в рамках ОТГ для реализации этого потенциала, и важно дальнейшее укрепление и расширение секретариата организации и статуса наблюдателя в международных организациях.

Стороны отметили важность неформального саммита, состоявшегося в Шуше в прошлом году, принятой Карабахской декларации, а также решений, принятых на саммите, прошедшем в Габале в этом году, для многостороннего сотрудничества в рамках организации. Генеральный секретарь выразил поздравления в связи с успешной организацией мероприятий, организованных нашей страной. Были рассмотрены шаги по реализации инициатив, выдвинутых Азербайджаном в ходе Габалинского саммита», - отмечено в сообщении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

