Назван объем средств, выделяемых на оборону и нацбезопасность в 2026 году в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2026 году из государственного бюджета на оборону и национальную безопасность будет выделено 8714,8 млн манатов, что на 318,5 млн манатов, или на 3,8%, больше, чем в 2025 году, и на 2152,6 млн манатов, или на 32,8%, больше, чем в 2024 году.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

По сравнению с 2022 годом доля расходов на оборону и национальную безопасность в государственном бюджете 2026 года увеличилась на 5,7 процентных пункта, а в абсолютном выражении — на 3818,5 млн манатов, или в 1,8 раза.

В государственном бюджете на 2026 год на содержание органов судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры предусмотрено 3343,6 млн манатов, что на 151,6 млн манатов, или на 4,7%, больше, чем в 2025 году, и на 533,8 млн манатов, или на 19%, больше, чем в 2024 году.

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены средства, необходимые для полного укомплектования силовых структур, дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения этих структур, а также организации соответствующих служб силовых структур на освобожденных территориях.

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 35 млн манатов на обеспечение жильем и другие необходимые расходы военнослужащих действующего состава и запаса, прослуживших 20 и более лет, и 15,5 млн манатов на выплату денежной компенсации военнослужащим, не имеющим жилья, в связи с арендой жилья (включая военнослужащих в запасе и отставке).

Внебюджетные расходы организаций, финансируемых из разделов расходов «Оборона и национальная безопасность», «Судебная система, правоохранительные органы и прокуратура» государственного бюджета на 2026 год составят 494,7 млн ​​манатов, что на 102,8 млн манатов, или на 26,2%, больше, чем в 2025 году. Из этих средств 48,5 млн манатов, или 9,8%, идут на расходы на оборону и национальную безопасность (на 5,7 млн ​​манатов, или на 13,4%, больше, чем в 2025 году), а 446,2 млн манатов, или 90,2%, — на расходы на содержание судебной системы, правоохранительных органов и прокуратуры (на 96,8 млн манатов, или на 27,7% больше, чем в 2025 году).

