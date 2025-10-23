Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Разрабатывается новое правило платежей через POS-терминалы

Экономика Материалы 23 октября 2025 16:11 (UTC +04:00)
Разрабатывается новое правило платежей через POS-терминалы

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Разрабатывается новое правило безналичных платежей через POS-терминалы за услуги, оказываемые в организациях розничной торговли.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

В законопроекте указано, что при определении объема налогооблагаемых операций в соответствии с Налоговым кодексом оборот налогоплательщика, сформированный на основе безналичных платежей через POS-терминалы за услуги, оказываемые организациям розничной торговли и лицам, не состоящим на налоговом учете, будет учитываться с применением коэффициента 0,5.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости