Разрабатывается новое правило платежей через POS-терминалы

БАКУ /Trend/ - Разрабатывается новое правило безналичных платежей через POS-терминалы за услуги, оказываемые в организациях розничной торговли.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

В законопроекте указано, что при определении объема налогооблагаемых операций в соответствии с Налоговым кодексом оборот налогоплательщика, сформированный на основе безналичных платежей через POS-терминалы за услуги, оказываемые организациям розничной торговли и лицам, не состоящим на налоговом учете, будет учитываться с применением коэффициента 0,5.

