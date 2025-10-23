ЕС готов содействовать "зелёному" переходу Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз готов продолжить поддержку "зелёного" перехода и реформ в энергетическом секторе Азербайджана в рамках нового этапа проекта EU4Energy, который реализуется Советом европейских регуляторов энергетики (CEER).

Об этом Trend сказала руководитель регионального офиса CEER Эстер Сюле.

«Мы представляем Совет европейских регуляторов энергетики и реализуем проект EU4Energy от имени Европейского союза в Азербайджане. Мы также отвечаем за все страны "Восточного партнёрства", но непосредственная реализация мероприятий осуществляется именно в Азербайджане», - сказала Э.Сюле.

По её словам, текущая фаза проекта завершится 18 ноября 2025 года, однако уже планируется её продолжение. «На новом этапе мы обсудим с министерством энергетики, какие направления и виды деятельности нуждаются в нашей поддержке. Но, безусловно, Европейский союз готов через этот проект также поддержать "зелёный" переход Азербайджана, а Совет энергетических регуляторов - содействовать развитию регуляторных институтов и законодательства», - отметила она.

Э.Сюле добавила, что CEER и Евросоюз намерены продолжить поддержку реформ, запланированных в электроэнергетическом секторе Азербайджана, поскольку европейские страны уже имеют значительный опыт в области либерализации энергетических рынков.

«Мы будем поддерживать эти реформы и готовы поделиться европейским опытом», - подчеркнула она.