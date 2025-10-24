БАКУ/Trend/ - В Баку проходит международная конференция «SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человечества и трансформации».

Как сообщает Trend, цель конференции — объединить местных и международных экспертов для оценки перспектив быстрого развития сферы социальных услуг, определения будущих путей развития посредством применения инновационных подходов, инструментов искусственного интеллекта и современных технологий.

В мероприятии примут участие руководители Министерства труда и социальной защиты населения, Агентства DOST, других государственных органов, представители различных государственных и частных организаций, а также эксперты в области социальной защиты и занятости из зарубежных стран.

Новость обновляется

