В Туркменистане продолжается модернизация нефтяной отрасли - "Туркменнебит"

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане реализуется национальная программа развития экономики, включая модернизацию нефтяной промышленности и внедрение инновационных технологий.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, об этом заявил председатель Государственного концерна "Туркменнебит" Гуванч Агаджанов в рамках пресс-конференции, посвященной итогам конференции "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

По его словам, обновление парка оборудования и внедрение современных технологий позволяет ежегодно увеличивать добычу нефти на 5–10 процентов.

Агаджанов отметил, что в рамках инвестиционной политики приветствуются прямые иностранные инвестиции, особенно в туркменском секторе Каспийского моря.

"Недавно, в апреле 2023 года, в Малайзии в рамках инвестиционного форума мы подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Petronas по семи блокам. Сейчас идет имплементация данного меморандума", - сообщил он.

Он также добавил, что подписан меморандум с компанией Dragon Oil по разработке девятнадцатого блока, и ведутся переговоры по дальнейшему сотрудничеству.