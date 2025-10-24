Необходимо создать надежную законодательную базу для развития ИИ - Муса Гулиев

БАКУ/Trend/ - Существует острая необходимость создания прочной законодательной базы для совершенствования искусственного интеллекта.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев на международной конференции «SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человечества и трансформации» в Баку.

По его словам, искусственный интеллект активно распространяется по всему миру.

«Сегодня искусственный интеллект глубоко интегрирован во многие сферы жизни. Он становится предметом общественного интереса и требует демократического контроля. При его применении в социальной сфере необходимо учитывать вопросы защиты конфиденциальности», — отметил М.Гулиев.

