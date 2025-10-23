Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Объявлена сумма, которая будет выделена на соцзащиту бывших вынужденных переселенцев в 2026 г.

Общество Материалы 23 октября 2025 17:08 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В следующем году в государственном бюджете на обеспечение социальной защиты бывших вынужденных переселенцев и лиц, приравненных к ним, прогнозируется выделить 285 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В проекте предусмотрено выделить 252 миллиона манатов на выплату единого месячного пособия, 17,5 миллиона манатов на оплату коммунальных услуг из государственного бюджета и 15,5 миллиона манатов на другие мероприятия.

