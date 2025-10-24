В Баку проходит II заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит второе заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, генеральный секретарь ОТГ Куманычбек Омуралиев, министр экономики и торговли Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков, министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр и другие официальные представители.

Выступая на мероприятии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров выразил уверенность, что в период председательства Азербайджана в ОТГ будут достигнуты значительные результаты.

"В начале этого месяца в городе Габала состоялся 12-й саммит Организации тюркских государств, и Азербайджан принял председательство в организации на предстоящий год. Мы убеждены, что в период председательства благодаря дальнейшему укреплению сотрудничества будут достигнуты значительные результаты", - сказал он.

Министр отметил, что в принятой Габалинской декларации особое внимание уделено вопросам развития устойчивых и цифровых технологий, а также интеграции инноваций в промышленные стратегии стран-участниц.

"Это важный шаг для укрепления инновационной основы экономического развития тюркских государств", - сказал он.

Далее, М.Джаббаров подчеркнул, что многосторонние отношения в рамках Организации тюркских государств развиваются по восходящей линии.

"В последние годы многосторонние отношения в рамках ОТГ развиваются по восходящей линии, что вносит значительный вклад в экономики наших стран. Азербайджан установил со всеми государствами – членами ОТГ отношения стратегического партнёрства или союзничества",- сказал он.

Было отмечено, что за девять месяцев текущего года динамика роста торгового оборота Азербайджана со странами ОТГ продолжилась. Главы наших государств поставили цель продолжать усиливать эту позитивную тенденцию. В этом контексте Азербайджан предпринимает важные шаги по углублению экономических связей с тюркскими странами и упрощению взаимной торговли.

Министр напомнил, что в настоящее время между Азербайджаном и Турцией действует Соглашение о преференциальной торговле, а также соглашения о свободной торговле с другими государствами – членами организации.

"В рамках этих соглашений применяются льготные режимы для взаимных торговых операций, что способствует ускорению товарооборота и экономической интеграции в регионе",- сказал Джаббаров.

Он подчеркнул, что такие соглашения создают условия для объединения производственных цепочек между тюркскими государствами, расширения совместных промышленных и экспортных проектов, а также для ведения торговли на более либеральной и эффективной основе.

Новость обновляется