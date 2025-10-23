В Азербайджане будет взиматься налог с лиц, сдающих в аренду жилое помещение

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане с арендной платы за жилые помещения, находящиеся в собственности физических лиц, будет взиматься налог.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

В законопроекте предусмотрено, что с доходов от сдачи в аренду физическим лицам жилых помещений, находящихся в собственности физических лиц (за исключением гостиниц и средств размещения, расположенных в объектах гостиничного типа), будет взиматься налог у источника выплаты в размере 10 процентов.

