Баку укрепляет роль центра сотрудничества тюркских государств в промышленности и технологиях - турецкий министр

Баку/Trend/ – Баку укрепляет роль центра сотрудничества тюркских государств в промышленности и технологиях.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр на втором заседании министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, проведение встречи в столице Азербайджана символизирует стратегическое значение города для экономического и технологического развития тюркского мира.

Он подчеркнул стратегическое значение Баку: «Город на протяжении всей истории занимал особое место в тюркском мире, определяя направления в торговле, энергетике, промышленности и технологиях. Богатое историческое наследие, стратегическое расположение и динамичная структура делают Баку одним из городов, которые наилучшим образом отражают общую идентичность тюркского мира и его видение будущего. Сегодняшнее наше собрание вновь подтверждает стратегическую роль этого города в экономическом и технологическом будущем тюркских стран, а также укрепляет братские связи между нашими государствами в достижении общих целей».

Каджыр подчеркнул важность сотрудничества стран-членов ОТГ в промышленной и технологической сферах и выразил уверенность, что совместные усилия укрепят инновационный потенциал региона.