Более 90% услуг Минтруда переведены в электронный формат - министр

Общество Материалы 24 октября 2025 10:56 (UTC +04:00)
Бести Мамед
БАКУ/Trend/ - Электронизация услуг, предоставляемых гражданам в сфере труда, занятости и социальной сферы, является одним из важных направлений.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на международной конференции «SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для людей и трансформация» в Баку.

По словам министра, в настоящее время более 90 процентов из 150 услуг, оказываемых министерством, переведены в электронный формат.

