Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)

Культура Материалы 24 октября 2025 15:49 (UTC +04:00)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось очередное мероприятие в рамках проекта "Азербайджанский мугам", где публике был представлен дястгах "Раст" - одно из основополагающих произведений классического мугамного наследия Азербайджана, сообщает Trend Life.

В концерте приняли участие победители IX Телевизионного конкурса мугама Айтадж Бейбалыева и Кянан Новрузов. Музыкантов сопровождали - заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), Кямал Нуриев (тар), Солмаз Рагимова (канон), Рафаэль Аскеров (балабан), Амиль Мустафаев (нагара).

Концерт был представлен в формате музыкально-поэтической композиции. В ходе вечера звучали газели и стихотворения классиков азербайджанской поэзии Физули, Низами и других выдающихся авторов. Художественную часть программы представили студенты Азербайджанской национальной консерватории Фарид Гурбанзаде и Фатима Ализаде.

Дястгах "Раст" занимает особое место в азербайджанском мугамном искусстве. Он считается символом гармонии, духовного равновесия и внутренней чистоты. Его мелодическая структура отражает радость жизни и философское восприятие мира, поэтому "Раст" часто называют мугамом просветления и благородства. Исполнение этого дястгаха требует от музыкантов не только виртуозного мастерства, но и глубокого эмоционального проникновения в суть восточной музыкальной традиции.

Публика с большим интересом приняла программу, где органично соединились звучание мугама, поэтическое слово и сценическая выразительность.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Представлена азербайджанская музыка просветления и благородства (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости