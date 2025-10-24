Цифровизация и ИИ помогают повысить эффективность добычи на зрелых месторождениях - "Туркменгеология"

АШХАБАД /Trend/ - В условиях исчерпания легкодоступных запасов углеводородов и необходимости повышения эффективности добычи особое значение приобретает внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, об этом заявил главный геофизик Государственного концерна "Туркменгеология" Сердар Нурягдыев, выступая на конференции "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

По его словам, значительная часть действующих месторождений в мире относится к категории зрелых, где пик добычи уже пройден и наблюдается снижение дебита скважин.

"В таких условиях особенно важно оптимизировать эксплуатацию, снижать затраты и внедрять интеллектуальные системы анализа данных. Интеграция искусственного интеллекта становится не просто технологическим трендом, а ключевым инструментом энергетического перехода к низкоуглеродной экономике", - отметил Нурягдыев.

Он подчеркнул, что управление зрелыми месторождениями требует системного подхода, включающего цифровое моделирование, автоматизацию процессов и использование предиктивной аналитики для оптимизации работы каждой скважины.

"Традиционные методы управления уже не обеспечивают необходимой точности. Сегодня важно применять гидродинамическое моделирование, цифровые двойники и интеллектуальные системы управления добычей. Эти технологии позволяют повысить эффективность, снизить затраты и автоматизировать принятие решений", - добавил специалист.

Нурягдыев также отметил, что использование искусственного интеллекта способствует не только повышению производительности, но и снижению углеродного следа отрасли.

"Интеллектуальные месторождения и аналитические платформы открывают новые возможности: от предиктивного управления и мониторинга утечек до оптимизации энергопотребления. В будущем такие решения станут основой устойчивого развития нефтегазовой индустрии", - подчеркнул главный геофизик.

Он заключил, что цифровизация и интеграция искусственного интеллекта являются стратегической необходимостью для обеспечения стабильности и эффективности нефтегазового комплекса в условиях глобального энергетического перехода.