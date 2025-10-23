Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Посол Словакии высоко оценил процесс реконструкции в Агдаме (ФОТО)

Общество Материалы 23 октября 2025 21:17 (UTC +04:00)
Посол Словакии высоко оценил процесс реконструкции в Агдаме (ФОТО)
Фото: Эльчин Гасымов / Х

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
БАКУ /Trend/ - Посол Словацкой Республики в Азербайджане Эльчин Гасымов высоко оценил темпы восстановления в освобождённом городе Агдам, отметив укрепляющееся партнерство между Словакией и Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Э.Гасымов написал на своих страницах в соцсетях.

«Сегодня в прекрасном Агдаме мы воочию увидели, как быстро продвигается реконструкция и как жизнь возвращается в районы, некогда разрушенные оккупацией», - говорится в публикации.

Он отметил, что словацкий проект «умного села» в Баш Гарвенде уже реализуется, назвав его наглядным примером успешного двустороннего сотрудничества.

Дипломат также выразил гордость по поводу расширяющихся связей между двумя странами: «Горжусь растущим партнёрством между Словакией и Азербайджаном и командами, благодаря которым это стало возможным».

