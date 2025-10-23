Азербайджан - единственная страна, увеличившая поставки газа в Европу в сентябре 2025 г. - ФСЭГ

БАКУ /Trend/ - По данным Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в сентябре 2025 года Азербайджан стал единственной страной, зафиксировавшей рост поставок природного газа в Европу в годовом выражении.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет организации, за первые девять месяцев 2025 года совокупный импорт трубопроводного газа в Европейский союз составил 106 миллиардов кубометров - на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На долю Норвегии пришлось около 60% от общего объема импорта ЕС, тогда как доля Алжира увеличилась до 21%.

В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 14 стран, сохраняя статус одного из мировых лидеров по поставкам трубопроводного газа.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в январе-сентябре 2025 года в стране добыто 38,2 млрд кубометров природного газа. Из этого объема 10,2 миллиарда кубометров поступило с блока «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), 20,9 миллиарда кубометров - с месторождения «Шах Дениз», 1,2 миллиарда кубометров - с «Абшерона» и 5,9 миллиарда кубометров - с месторождений, разрабатываемых SOCAR.

За тот же период Азербайджан экспортировал в общей сложности 18,3 миллиарда кубометров газа, из которых 9,4 миллиарда кубометров направлено в Европу, 7,3 миллиарда кубометров - в Турцию (в том числе 4,3 миллиарда кубометров по TANAP) и около 1,6 миллиарда кубометров - в Грузию.