В Азербайджане будет принят новый закон о транспортно-экспедиционной деятельности

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждался новый законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности".

Как сообщает Trend, было отмечено, что данный закон будет определять правовые, организационные и экономические основы транспортно-экспедиционной деятельности на территории Азербайджана, регулировать деятельность государственных органов (учреждений) в этой сфере, а также юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отношения, возникающие между ними.

В законе установлены такие основные понятия, как перевозчик, экспедитор, вознаграждение экспедитору, клиент-заказчик, транспортно-экспедиционная деятельность, участники транспортно-экспедиционной деятельности, транспортно-экспедиционные услуги, груз, грузоперевозочный документ.

В документе отражены правовые основы и основные принципы осуществления транспортно-экспедиционной деятельности, транспортно-экспедиционные услуги.

Также определены основные цели и задачи государственного регулирования в области транспортно-экспедиционной деятельности, государственной поддержки этой деятельности.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

