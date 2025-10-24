Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы Программы ООН по населённым пунктам по вопросу «Достойное жильё для всех»

Политика Материалы 24 октября 2025 16:41 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - 23 октября в штаб-квартире Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) в столице Кении Найроби состоялась вторая сессия (OEWG-H2) Открытой межправительственной рабочей группы, созданной в соответствии с резолюцией Ассамблеи UN-Habitat 2023 года «Достойное жильё для всех», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Кении.

В рамках сессии Азербайджан был избран сопредседателем Бюро данной Рабочей группы на 2025–2026 годы. Вторым сопредседателем стало Сомали. Ранее эту должность занимали Кения и Франция.

Межправительственная рабочая группа выполняет роль секретариата Ассамблеи UN-Habitat, разрабатывает рекомендации, координирует деятельность стран-членов и способствует формированию и ускорению реализации глобальной политики по обеспечению населения безопасным, устойчивым и доступным жильём.

Сопредседательство Азербайджана в Бюро Рабочей группы станет важным вкладом в дальнейшее участие страны в глобальных градостроительных процессах и решение вопросов жилищного обеспечения на международном уровне. Кроме того, этот высокий мандат создаёт значимую платформу для продвижения инициатив и итогов 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), которая пройдёт в Баку 17–22 мая 2026 года на тему «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты».

Сотрудничество между UN-Habitat и Азербайджаном в области устойчивого градостроительства и развития населённых пунктов в последние годы динамично укрепляется. Наряду с предстоящим проведением WUF13, Азербайджан является членом Исполнительного совета UN-Habitat.
Эксперты Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Университета ADA входят в Рабочую группу, готовящую Международные руководящие принципы по «Ориентированным на человека умным городам». В 2023 году Всемирный день населённых пунктов (World Habitat Day) был организован UN-Habitat в Баку. Кроме того, UN-Habitat активно поддерживала проведение Национальных форумов по градостроительству Азербайджана в 2022, 2023 и 2025 годах.

