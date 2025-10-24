Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы Программы ООН по населённым пунктам по вопросу «Достойное жильё для всех»

БАКУ /Trend/ - 23 октября в штаб-квартире Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) в столице Кении Найроби состоялась вторая сессия (OEWG-H2) Открытой межправительственной рабочей группы, созданной в соответствии с резолюцией Ассамблеи UN-Habitat 2023 года «Достойное жильё для всех», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Кении.

В рамках сессии Азербайджан был избран сопредседателем Бюро данной Рабочей группы на 2025–2026 годы. Вторым сопредседателем стало Сомали. Ранее эту должность занимали Кения и Франция.

Межправительственная рабочая группа выполняет роль секретариата Ассамблеи UN-Habitat, разрабатывает рекомендации, координирует деятельность стран-членов и способствует формированию и ускорению реализации глобальной политики по обеспечению населения безопасным, устойчивым и доступным жильём.

Сопредседательство Азербайджана в Бюро Рабочей группы станет важным вкладом в дальнейшее участие страны в глобальных градостроительных процессах и решение вопросов жилищного обеспечения на международном уровне. Кроме того, этот высокий мандат создаёт значимую платформу для продвижения инициатив и итогов 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), которая пройдёт в Баку 17–22 мая 2026 года на тему «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты».

Сотрудничество между UN-Habitat и Азербайджаном в области устойчивого градостроительства и развития населённых пунктов в последние годы динамично укрепляется. Наряду с предстоящим проведением WUF13, Азербайджан является членом Исполнительного совета UN-Habitat.

Эксперты Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Университета ADA входят в Рабочую группу, готовящую Международные руководящие принципы по «Ориентированным на человека умным городам». В 2023 году Всемирный день населённых пунктов (World Habitat Day) был организован UN-Habitat в Баку. Кроме того, UN-Habitat активно поддерживала проведение Национальных форумов по градостроительству Азербайджана в 2022, 2023 и 2025 годах.