Энергетика Материалы 23 октября 2025 16:23 (UTC +04:00)
SOCAR и ABB обсудили вопросы энергетического перехода
Фото: SOCAR

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания ABB обменялись мнениями по вопросам энергетического перехода.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Так, сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом компании ABB по Северной Европе Тором Ове Луссандом.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам энергетического перехода, цифровизации, управления ресурсами с применением инновационных технологий в промышленности.

Была предоставлена информация о модернизации энергетической промышленности в Азербайджане, сокращении выбросов углерода, совместных с международными партнерами проектах "зеленой" энергии.

