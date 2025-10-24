Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
С временным поверенным в делах США обсужден визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 24 октября 2025 17:02 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмина Гусейнова с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карло.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации Эмина Гусейнова в социальной сети X.

Он сообщил, что на встрече обсуждались посещение освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возможности дальнейшего сотрудничества.

