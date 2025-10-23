Названы прогнозируемые средства на обслуживание госдолга в госбюджете Азербайджана на 2026 г.

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете на следующий год прогнозируется выделить 2,458 млрд манатов на обслуживание государственного долга.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Согласно информации, 1,4 млрд манатов из этих расходов приходятся на внешний государственный долг (940 млн манатов - основной долг и 460 млн манатов - процентный долг), а 1,058 млрд манатов - на внутренний государственный долг (137 млн ​​манатов - основной долг и 920,6 млн манатов - процентный долг).

В государственном бюджете на 2026 год расходы на обслуживание государственного долга на 58 миллионов манатов больше, чем в 2025 году.

В связи с тем, что в течение оставшейся части 2025 года и в 2026 году планируется рефинансировать основной долг по портфелю государственных облигаций, а также покрыть часть дефицита бюджета за счет заимствований в случае исполнения государственного бюджета с дефицитом, процентные расходы по государственным облигациям в следующем году увеличатся по сравнению с текущим годом.

В государственном бюджете на следующий год на обслуживание внешнего государственного долга предусмотрено выделить 1 400,0 миллионов манатов, что на 41,6 миллиона манатов или на 3 процента меньше, чем в 2025 году.

