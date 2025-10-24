Казахстан должен оставаться государством с сильной президентской властью - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного выступления по случаю Дня Республики.

"Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью. Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов", - сказал Токаев.

По словам главы государства, в недавнем послании он объявил о запуске парламентской реформы, подчеркнув открытость политических процессов в стране. "Трансформация законодательной ветви власти станет логичным продолжением масштабных преобразований, осуществленных в последние годы", - отметил Токаев.

Президент подчеркнул, что все предложения основаны на интересах и запросах граждан относительно эволюционного развития страны. "Планируемые преобразования усилят полномочия и авторитет парламента", - сказал он.

Токаев добавил, что изменения в Конституции затронут не только сам парламент, но и разделы о президенте, правительстве и другие аспекты политической системы. "По общему объему поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой Конституции", - отметил Президент.