В села Сеидбейли и Дашбулаг Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает карабахское бюро Trend, 24 октября из Агдама в села Сеидбейли и Дашбулаг Ходжалинского района была отправлена очередная группа переселенцев, состоящая из семей, ранее временно проживавших в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Сеидбейли переселяются 18 семей (61 человек), в село Дашбулаг - 8 семей (24 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу.

Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни на этом пути.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!