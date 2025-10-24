Принятие решения об арбитраже дало импульс началу более широких реформ в судебной системе — Араз Поладов

БАКУ/Trend/ - Принятие решения об арбитраже в законодательстве дало импульс началу более широких реформ в судебной системе.
Как сообщает Trend, об этом сказал заведующий сектором развития законодательства отдела законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Араз Поладов в своем выступлении на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.
Он отметил, что создание Арбитражного центра — одна из важных страниц в истории Азербайджана.
«Мы надеемся, что этот Центр станет одним из авторитетных институтов», - сказал А.Поладов.
