Принятие решения об арбитраже дало импульс началу более широких реформ в судебной системе — Араз Поладов

БАКУ/Trend/ - Принятие решения об арбитраже в законодательстве дало импульс началу более широких реформ в судебной системе.

Как сообщает Trend, об этом сказал заведующий сектором развития законодательства отдела законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Араз Поладов в своем выступлении на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.

Он отметил, что создание Арбитражного центра — одна из важных страниц в истории Азербайджана.

«Мы надеемся, что этот Центр станет одним из авторитетных институтов», - сказал А.Поладов.

