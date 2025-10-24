В Туркменистане совершенствуются методы геофизического контроля подземных хранилищ газа - "Туркменгаз"

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане продолжается работа по совершенствованию систем геофизического контроля и повышению надежности подземных хранилищ природного газа.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, об этом заявила главный геолог отдела "Туркменгазгеофизика" Государственного концерна "Туркменгаз" Татьяна Кирпа, выступая на конференции "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

По ее словам, геофизические исследования играют ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильной работы газовых объектов, особенно в периоды пиковых нагрузок.

"Основная задача - обеспечить надежность и безопасность эксплуатации подземных хранилищ. Геофизические методы позволяют получать точные данные о строении и техническом состоянии скважин, начиная с этапа их заложения и до долгосрочного мониторинга," - отметила Кирпа.

Она подчеркнула, что такие исследования дают возможность определить объем и конфигурацию подземного пространства, оценить потенциальные запасы и контролировать распределение газа в хранилище.

"Методы определения плотности и сопротивления позволяют точно установить границы газовых залежей и отслеживать, где находится газ в данный момент времени. Это важно для поддержания производительности и предотвращения деформаций", - добавила специалист.

Кирпа также обратила внимание на важность экологической составляющей. По ее словам, обеспечение герметичности и предотвращение утечек газа в атмосферу является обязательным условием защиты окружающей среды и безопасной эксплуатации.

Она отметила, что методы промысловой геофизики позволяют успешно решать эти задачи и гарантируют безопасное хранение природного газа.

"Промышленная диагностика - это не просто вспомогательный инструмент, а фундаментальная дисциплина, без которой невозможно современное управление технологическими процессами и обеспечение безопасности", - подчеркнула главный геолог.

Кирпа отметила, что в настоящее время в Туркменистане ведется активная работа по дальнейшему развитию и внедрению современных технологий геофизического мониторинга.