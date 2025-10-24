UNEC стал первым на Кавказе в Рейтинге международной торговли QS!

В рейтинге международной торговли QS (International Trade Rankings MBA/Masters 2026) обнародован MBA 2026.

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) в престижном рейтинге поднялся на первое место в Азербайджане и Кавказском регионе, на 56-е место в мировом масштабе.

Рейтинги международной торговли определяют лучшие в мире магистерские программы в области Глобального бизнеса и торговли, уделяя особое внимание образовательным материалам, ориентированным на торговлю.

По индексу содержания программы по торговле UNEC вошел в первую двадцатку лучших университетов мира, обогнав такие ведущие высшие учебные заведения, как Лондонская школа экономики (LSE) и Уорикский университет.

UNEC также имеет высокий показатель по результатам выпускников — 82,8 балла. Уровень трудоустройства выпускников составляет 89,5%, такими результатами UNEC поднялся на уровень выше LSE и Уорикского университета.

По нижнему индикатору инновационного обучения («Experiential Learning») методика преподавания UNEC была оценена на уровне ведущих университетов мира, таких как Цинхуа и LSE.