Фарид Ахмедов о важности сотрудничества между арбитражными институтами и местными судами

БАКУ/Trend/ - Мы хорошо осведомлены о различиях в применении отдельных законов. Вопросы арбитража обсуждаются в международном праве уже более 200 лет.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов в ходе выступления на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.

Министр отметил, что обсуждения напрямую затрагивали вопросы частного права:

«Между арбитражными институтами и местными судами должно быть сотрудничество, обмен знаниями и интеллектуальная взаимная поддержка».

Ф.Ахмедов подчеркнул, что Азербайджан готов исполнять решения арбитража.

