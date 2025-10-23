Потенциал месторождения Галкыныш имеет стратегическое значение в мировой энергетике - Gaffney Cline

АШХАБАД /Trend/ - Газовое месторождение Галкыныш остаeтся одним из крупнейших и наиболее перспективных в мире.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил Тим Дэвис, менеджер по развитию бизнеса компании Gaffney Cline & Associates, в рамках "круглого стола" на полях Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

"Месторождение Галкыныш уникально. Его запасы оцениваются примерно в 20,7 триллиона кубометров газа, а толщина пласта достигает 580 метров - это больше, чем высота небоскреба The Shard в Лондоне", - отметил он, подчеркнув, что давление в пласте остается исключительным.

По его словам, даже если все текущие планы по достижению углеродной нейтральности будут выполнены, к 2050 году около 30-50 процентов мировой энергетики все равно будет приходиться на углеводороды.

"Поэтому нам нужны экономически привлекательные и экологически более чистые источники энергии, и природный газ как раз отвечает этим критериям", - подчеркнул Тим Дэвис.

Он добавил, что управление выбросами метана и отказ от факельного сжигания должны стать приоритетом для устойчивого развития отрасли. Проект Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) позволит Туркменистану обеспечить доступ к одним из самых быстрорастущих рынков в мире и повысить уровень жизни в регионе.

"Такая инфраструктура, как ТАПИ критически важна для эффективного использования потенциала Галкыныш и для того, чтобы этот ресурс приносил пользу всему региону", - сказал он.