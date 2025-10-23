Спрогнозированы местные доходы и расходы госбюджета на следующий год в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В следующем году местные доходы, составляющие часть доходов государственного бюджета, прогнозируются в размере 758,3 миллиона манатов, а местные расходы - 759,1 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Согласно информации, 246,8 млн манатов или 32,5 процента местных расходов прогнозируется направить на охрану окружающей среды (оплата услуг по санитарной очистке и благоустройству и др.), 218,6 млн манатов или 28,8 процента - на содержание органов исполнительной власти, 212,1 млн манатов или 27,9 процента - на жилищно-коммунальное хозяйство, 47,1 млн манатов или 6,2 процента - на транспорт и связь (в том числе 46,3 млн манатов - на капитальный ремонт дорог, 0,8 млн манатов - на регулирование деятельности автомобильного транспорта и другие транспортные расходы), 15,5 млн манатов или 2 процента - на выплату денежной компенсации военнослужащим, не имеющим жилой площади (включая военнослужащих запаса и в отставке), за аренду жилья, 5,7 млн манатов или 0,8 процента - на культуру, искусство, информацию, физическую культуру, молодёжную политику и другие аналогичные направления, и 13,3 млн манатов или 1,8 процента - на прочие расходы.

В соответствии с экономической классификацией, в 2026 году местные расходы будут распределены следующим образом: расходы на оплату труда составят 51,9 процента (394,1 млн манатов), расходы на приобретение работ и услуг - 29,5 процента (223,9 млн манатов), на закупку товаров - 3 процента (22,5 млн манатов), расходы, относящиеся к нефинансовым активам, - 15,1 процента (115,0 млн манатов), субсидии - 0,1 процента (0,9 млн манатов), расходы на социальные выплаты - 0,4 процента (2,7 млн манатов).

