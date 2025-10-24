m10 и Binance продолжают прямые операции в Азербайджане

Ведущая азербайджанская финтех-платформа m10 и глобальная блокчейн-экосистема Binance, стоящая за крупнейшей криптовалютной биржей по объему торгов, объявили о продолжении стратегического партнерства.

В рамках интеграции под надзором Регуляторной песочницы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) пользователи теперь смогут совершать прямые операции с криптовалютой и национальной валютой — азербайджанским манатом (AZN) без посредников.

Обновленная система позволяет депонировать и выводить средства напрямую между счетами m10 и Binance, обеспечивая безопасность и прозрачность операций. В тестовом режиме установлен лимит на депозиты — до $20 000 в месяц или эквивалент в манатах, который обновляется каждый месяц. Комиссия за депозиты — 1%, за вывод — 1,5%. Вывод средств возможен без ограничений.

«m10 продолжает играть ключевую роль в развитии финтех-сферы Азербайджана и устанавливать новые стандарты инноваций и сотрудничества с регуляторами», — отметила Гамида Гаджигулузаде, руководитель продуктового направления PashaPay.

«Наше партнерство с Binance успешно завершило первый этап в песочнице ЦБА, и мы продолжаем его развитие на следующие шесть месяцев. Цель — предоставить пользователям безопасный и удобный доступ к крипто-фиатном операциям укрепляя финтех-экосистему страны и её интеграцию в мировую цифровую экономику», — добавила она.

Binance также подчеркивает значение проекта для местного крипторынка: «Партнерство с m10 открывает первый официальный путь для использования национальной валюты в цифровой экономике, делая операции с криптовалютой более удобными и прозрачными. Это важный шаг для доверия к цифровым активам в регионе», — заявил Кирилл Хомяков, региональный руководитель Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке.

Для использования новой функции пользователям нужно зарегистрироваться или войти в приложение Binance, выбрать AZN (m10) в разделе «Депозит» и перевести средства со своего счета m10. Для вывода — открыть раздел «Вывод», ввести данные счета m10 и завершить транзакцию.

О m10

m10 — цифровой кошелек компании PashaPay, входящей в экосистему Bir. Сервис, запущенный в 2022 году, упрощает финансовые операции для частных лиц и бизнеса, обеспечивая удобное и безопасное управление средствами и платежами.

https://m10.az/en

О Binance

Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа и глобальная блокчейн-экосистема. Платформа обслуживает более 290 млн пользователей в более чем 100 странах, предоставляя услуги по торговле, финансам, образованию, институциональным сервисам и Web3. Binance ориентирована на создание инклюзивной криптоэкосистемы и расширение финансового доступа по всему миру.

https://www.binance.com