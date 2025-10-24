Расширение инвестдеятельности между странами ОТГ является важным направлением экономической интеграции - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Расширение взаимной инвестиционной деятельности между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) стало важным направлением экономической интеграции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов ОТГ в Баку.

"Тюркский инвестиционный фонд с общим капиталом 600 миллионов долларов США является первым совместным финансовым институтом, созданным тюркскими государствами. Его цель - укрепление взаимного экономического сотрудничества между странами-участницами, увеличение инвестиций в стратегические отрасли и поддержка регионального развития", - подчеркнул он.

Министр отметил, что кроме того, Азербайджан создал совместные двусторонние инвестиционные фонды с Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном.

"Эти механизмы способствуют росту потоков капитала между нашими странами, совместному финансированию промышленных проектов и реализации взаимных инвестиционных инициатив", - сказал Джаббаров.

