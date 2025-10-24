Шавкат Мирзиеев в Брюсселе. Что Узбекистан ожидает от нового соглашения с Евросоюзом

БАКУ /Trend/ - В последние годы роль Центральной Азии в мировой политике заметно меняется. Регион, еще недавно остававшийся на периферии, превращается в центр интересов ведущих держав. На этом фоне Европа стремится укрепить свое влияние и выстраивает новые форматы взаимодействия со странами региона. Особое место в этом процессе занимает Узбекистан - страна, которая проводит масштабные реформы и делает ставку на политическую открытость и модернизацию экономики.

Визит Президента Шавката Мирзиёева в Брюссель по приглашению президента Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стал важным шагом в этом направлении. Это не просто очередная дипломатическая поездка, а переход к новому формату отношений между Узбекистаном и Европейским союзом. Главным итогом поездки станет подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве - документа, который заменит прежний договор 1996 года и определит стратегию взаимодействия сторон на десятилетия вперед.

Для обеих сторон этот шаг имеет важное значение. Для Европейского союза это способ укрепить позиции в Центральной Азии, где растет влияние Китая, России и Турции. Брюссель стремится действовать не через политическое давление, а через экономику, технологии и “мягкую силу”. Для Узбекистана это путь к более широкой интеграции с мировой экономикой, укрепление инвестиционной привлекательности и повышение статуса страны как независимого и надежного партнёра.

Экономические отношения уже развиваются быстрыми темпами. Торговый оборот между Узбекистаном и странами ЕС превысил 6 миллиардов долларов, а общий портфель инвестиционных проектов оценивается в 30 миллиардов евро. Европейский банк реконструкции и развития остается одним из ключевых партнеров страны, финансируя проекты в "зеленой" энергетике, транспорте и частном секторе. В ближайшее время в Ташкенте откроется представительство Европейского инвестиционного банка - шаг, который показывает долгосрочные намерения Брюсселя.

Новое соглашение принесет еще больше экономических возможностей. Либерализация торгово-экономических связей, упрощение процедур, снижение технических барьеров и расширение рынка услуг создают новые направления для экспорта и повышают конкурентоспособность узбекской продукции на рынке ЕС.

Особое место в диалоге занимает энергетика. Брюссель рассматривает Центральную Азию как часть новой архитектуры энергетической безопасности. Узбекистан, обладая большим потенциалом солнечной и ветровой генерации, становится надежным партнером в реализации “зеленых” проектов.

«Узбекистан полностью поддерживает международные проекты по поставкам электроэнергии из региона в Европу», - отметил Шавкат Мирзиёев в ходе первого саммита «Центральная Азия – Европейский союз», который прошел в Самарканде.

К 2030 году страна планирует увеличить долю возобновляемой энергии до 54 процентов и ввести 24 ГВт “зеленых” мощностей. Европейские компании уже участвуют в строительстве солнечных и ветровых электростанций, а также в проектах по производству водорода. Это сотрудничество выгодно обеим сторонам: ЕС получает альтернативные источники энергии и снижает зависимость от ископаемого топлива, а Узбекистан - доступ к передовым технологиям, инвестициям и новым рынкам.

Еще одним фактором укрепления связей стало расширение участия Узбекистана в международных торговых механизмах. Расширение применения GSP+ и продвижение к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) укрепляют позиции страны на глобальном рынке. Уже сегодня структура экспорта меняется: доля хлопка снижается, а доля готового текстиля и промышленной продукции растет. В 2024 году экспорт лёгкой промышленности превысил 3 миллиарда долларов, а поставки в ЕС увеличились в 1,5 раза. Это наглядно показывает, как политические соглашения превращаются в реальные экономические результаты.

Активная дипломатия сопровождает экономические успехи. Накануне визита министр иностранных дел Бахтиер Саидов провел серию встреч в Италии, Франции, Люксембурге, Бельгии и Швейцарии. Обсуждались промышленная кооперация, инновации, образование и "зеленая" энергетика. В Люксембурге состоялось 18-е заседание Совета по сотрудничеству Узбекистан - ЕС, где стороны подтвердили общую приверженность углублению партнёрства.

“Мы уверены, что итоги этой сессии придадут новый импульс нашему сотрудничеству и помогут построить более прочное партнёрство”, - заявил министр иностранных дел Бахтиер Саидов.

Параллельно руководитель Администрации Президента УзбекистанаСаида Мирзиёева усиливает гуманитарное направление дипломатии. В Брюсселе и Лондоне она провела встречи, посвященные образованию, молодежным инициативам и женскому предпринимательству. Символичным стало решение о включении узбекского и староузбекского языков в учебную программу Оксфордского университета - шаг, который расширяет культурное присутствие Узбекистана в Европе.

Сотрудничество с ЕС становится все более практичным. В Бельгии обсуждаются совместные аграрные проекты в рамках европейских инициатив - внедрение солнечных систем капельного орошения, устойчивых семян и новых технологий в сельском хозяйстве. Такие программы позволяют сократить потребление воды и энергии более чем на 50 процентов и повысить урожайность. Это показывает, что партнерство выходит за рамки политики и становится инструментом реальных преобразований.

Активное взаимодействие с Европейским союзом отражает стратегический курс Узбекистана на укрепление экономического суверенитета и диверсификацию внешних связей. В этом контексте подписание нового соглашения - не просто символический шаг, а подтверждение новой роли Узбекистана в регионе. Страна становится не объектом внешней политики, а самостоятельным участником глобальных процессов, способным формировать собственную повестку. Европа ищет надежных партнеров в Центральной Азии, а Ташкент демонстрирует, что готов быть одним из них - открытым, и стратегически самостоятельным.