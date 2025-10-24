Туркменистан ведет переговоры с CNPC и ADNOC по проектам Галкыныш и ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - Государственный концерн "Туркменгаз" продолжает реализацию ключевых газовых проектов, включая разработку месторождения Галкыныш и участие в проекте газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня председатель концерна Максат Бабаев в рамках пресс-конференции, посвященной итогам конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2025" в Ашхабаде.

По его словам, по второму этапу разработки месторождения Галкыныш, рассчитанному на 30 миллиардов кубометров товарного газа в год, ведутся переговоры с китайской компанией CNPC. По третьему этапу разработки на 33 миллиарда кубометров год - с компанией ADNOC.

"Мы также заинтересованы в развитии проектов газохимии, включая импортозамещение и наращивание экспортного потенциала", - отметил Бабаев.

По словам председателя концерна, проект ТАПИ проходит стадию технических изысканий. Уже подписаны базовые соглашения с правительствами стран-участниц и подготовлены необходимые межправительственные документы.

Первый участок газопровода длиной 150 километров в Афганистане, ведущий до города Герат, реализуется с сентября прошлого года.

"Проект ТАПИ имеет стратегическое значение, и мы рассматриваем возможности для дальнейших инвестиций в его развитие", - подчеркнул Бабаев.