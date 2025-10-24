В ходе учений «Eternity – 2025» состоялся «День высокопоставленного наблюдателя»

БАКУ /Trend/ - В ходе трёхсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Eternity – 2025», проходящих в турецкой провинции Карс с участием военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции, состоялся «День высокопоставленного наблюдателя».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В мероприятии приняли участие командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов, представители аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турции, а также высокопоставленные гости из других стран.

Высокопоставленные гости понаблюдали за ходом учений на командном пункте.

Ход трёхсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Eternity – 2025» и высокий профессионализм военнослужащих стран-участниц были удостоены высокой оценки.

В завершение были вручены награды отличившимся в ходе учений.

