Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Утвержден план мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей ОЭС

Общество Материалы 24 октября 2025 15:24 (UTC +04:00)
Утвержден план мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей ОЭС

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утвержден План мероприятий в связи с объявлением города Шуша "Туристической столицей Организации экономического сотрудничества" на 2026 год.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, Государственное агентство по туризму определено координирующим органом по реализации мер, предусмотренных Планом мероприятий.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, будет осуществляться за счет средств, выделенных соответствующим органам исполнительной власти в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год, и других источников, не запрещенных законодательством.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости