Прогнозируется сокращение бюджета SOFAZ в 2026 г.

БАКУ/Trend/ - Доходы сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год прогнозируются в размере 44,969 миллиарда манатов, что на 1,019 миллиарда манатов, или на 2,3 процента, больше, чем в 2025 году.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Отмечается, что расходы планируются в размере 48,839 миллиарда манатов, что на 1,210 миллиарда манатов, или на 2,5 процента, больше, чем в 2025 году, и на 5,999 миллиарда манатов (14 процентов) больше по сравнению с 2024 годом.

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, включаемые в сводный бюджет, прогнозируются в размере 13,032 миллиарда манатов (на 1,420 миллиарда манатов или на 9,8 процента меньше, чем в 2025 году), а расходы — в размере 12,974 миллиарда манатов (на 1,622 миллиарда манатов или на 11,1 процента меньше, чем в 2025 году).

Из расходов Фонда 12,835 миллиарда манатов будут перечислены из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет, 7,1 миллиона манатов будут направлены на «Государственную программу по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы», 99,2 миллиона манатов – на «Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы» и 32,8 миллиона манатов будут направлены на финансирование международных программ двойного диплома в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики № 673 от 22 июля 2025 года «О дополнительных мерах по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!