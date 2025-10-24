Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Узбекистане реализуют новый инвестиционный проект с участием китайского капитала

Узбекистан Материалы 24 октября 2025 03:26 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - Хоким Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозоров провёл встречу с руководителем китайской компании Shouguang Honghao Feed Co., Ltd Фу Цзяньшуа, передает Trend.

Согласно информации, во время переговоров стороны обсудили перспективный инвестиционный проект, который планируется реализовать в Куштепинском районе.

Сообщается, что Фу Цзяньшуа представил предложение о строительстве логистического центра и организации производства цветочных горшков и других пластиковых изделий. Общий объём инвестиций составит около 5 миллионов долларов США, а реализация проекта создаст 70 новых рабочих мест.

Хоким области выразил полную поддержку инвестору, отметив, что в специальной индустриальной зоне уже имеются все условия для успешного запуска проекта.

Ответственным ведомствам поручено оказать инвестору всестороннюю помощь и обеспечить оперативное начало реализации инициативы.

