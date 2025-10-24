Открытие Зангезурского коридора имеет большое значение не только для тюркских государств, но и для других стран - генсек (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора имеет большое значение не только для тюркских государств, но и для других стран.

Об этом Trend сказал в пятницу генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в кулуарах второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ в Баку.

"Зангезурский коридор, считающийся одной из основных артерий Среднего коридора, имеет большое значение не только для тюркских государств, но и для других стран, включая государства Кавказского региона, Иран и Европейский союз. Это связано с формированием транспортного коридора между Азией и Европой. В результате реализации этого коридора транспортный потенциал удвоится, а расстояние для грузоперевозок станет короче", - сказал он.

Генсек ОТГ подчеркнул, что Средний коридор на самом деле является частью исторического Великого Шёлкового пути. "Исторически и традиционно называемый Средним коридором, этот Транскаспийский маршрут сегодня постепенно превращается во всё более реальный и стратегически важный проект», - сказал он.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.