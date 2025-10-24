SEMARAK Solutions предлагает цифровые решения для оптимизации эксплуатации зрелых месторождений в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане обсуждаются возможности оптимизации эксплуатации зрелых месторождений с использованием современных технологий и международного опыта.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, об этом сказал основатель и CEO компании SEMARAK Solutions Файз Латиф на конференции "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

По его словам, ключевой задачей касательно зрелых месторождений является повышение эффективности добычи при сохранении устойчивости и безопасности работы скважин. В этом контексте важно применять передовые методы мониторинга, цифровые инструменты и программы обучения специалистов.

"На зрелых месторождениях существует большой потенциал оптимизации. Мы говорим о работе с сотнями скважин в год, применяя передовые практики управления, экологические программы и цифровые технологии. Важным аспектом является обучение новых специалистов и передача опыта от международных экспертов", - отметил Латиф.

Он подчеркнул, что компания SEMARAK Solutions использует опыт работы на рынках Малайзии, Индонезии, Сингапура, Филиппин и Китая для разработки решений, которые могут быть адаптированы под местные условия Туркменистана.

"Мы создаем программы, которые объединяют обучение, консалтинг и внедрение технологий, позволяя улучшить эксплуатационные показатели, повысить производительность и поддерживать экологические стандарты", - добавил Латиф.

Он также отметил, что успешная оптимизация зрелых месторождений требует сочетания технологий, обучения персонала и прозрачного обмена знаниями, что позволяет максимально эффективно использовать существующие ресурсы.

"Наш подход направлен на повышение общей эффективности месторождений, внедрение интеллектуальных систем управления и создание возможностей для устойчивого развития нефтегазовой отрасли", - заключил он.