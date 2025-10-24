Оценка инвалидности будет производиться с применением ИИ – Анар Алиев

БАКУ/Trend/ - В подсистеме инвалидности в Азербайджане разрабатывается консультативный механизм на основе искусственного интеллекта.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на международной конференции «SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человечества и трансформации».

Министр отметил, что внедрение данного механизма позволит ускорить процесс принятия решений, а также повысит уровень объективности и прозрачности.

По словам А. Алиева, в стране утверждена «Стратегия развития искусственного интеллекта на 2025–2028 годы».

Он подчеркнул, что решения на основе искусственного интеллекта планируется использовать при разработке индивидуальных программ занятости, а также индивидуальных программ реабилитации и абилитации для граждан с инвалидностью.

