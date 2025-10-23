Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Подозреваемый в краже будет экстрадирован из Ирана в Азербайджан

Общество Материалы 23 октября 2025 22:23 (UTC +04:00)

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Компетентные органы Ирана, в соответствии с требованиями Договора «О выдаче лиц между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран» от 21 февраля 1998 года, удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Гусейнова Ульви Рафик оглу.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в связи с выявленными обоснованными подозрениями в совершении Ульви Гусейновым преступления, связанного с кражей, было вынесено решение о привлечении его в качестве обвиняемого, после чего он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Пенитенциарной службой министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для доставки обвиняемого в Азербайджан.

