Подозреваемый в краже будет экстрадирован из Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Компетентные органы Ирана, в соответствии с требованиями Договора «О выдаче лиц между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран» от 21 февраля 1998 года, удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Гусейнова Ульви Рафик оглу.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в связи с выявленными обоснованными подозрениями в совершении Ульви Гусейновым преступления, связанного с кражей, было вынесено решение о привлечении его в качестве обвиняемого, после чего он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Пенитенциарной службой министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для доставки обвиняемого в Азербайджан.

