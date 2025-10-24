Объявлен объем валютных торгов в Иране

БАКУ /Trend/ - За последние 5 дней (с 11 по 15 октября) объем обмена иностранной валюты в Иране составил в суммарном выражении 613 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранский центр обмена валюты и золота.

Согласно информации, за указанный период на иранском валютном рынке был произведен обмен 253 миллионов долларов США, 632 миллионов дирхамов ОАЭ и 20 миллионов евро.

Сообщается, что на валютном рынке страны произведен обмен 419 миллионов китайских юаней и 19 миллионов российских рублей.

Отмечается, что с начала текущего иранского года (21 марта 2025 года) по 15 октября импортеры в стране приобрели различную валюту на сумму 15,9 миллиарда долларов США.

Таким образом, был произведен обмен 8,73 млрд долларов США, 19,7 млрд дирхамов ОАЭ, 655 млрд евро, 1 млрд индийских рупий, 104 млн южнокорейских вон, 202 млн китайских юаней, 149 млн японских иен и 2,6 млрд российских рублей.

Добавим, что по официальному курсу Центрального банка Ирана 1 доллар США составлял 575 133 риала, а 1 евро — 671 331 риал. Обменный курс, объявляемый Центральным банком Ирана банкам и обменным пунктам, называется системой SANA. Согласно этой системе, цена 1 евро составляла 846 282 риала, а цена 1 доллара — 725 015 риалов.

Система, при которой предприниматели в Иране продают определённую часть валюты, заработанной на экспорте товаров, чтобы вернуть её в экономику страны, называется NIMA. Согласно этой системе, цена 1 евро составляет 721 633 риала, а цена 1 доллара — 703 898 риалов.

На "чёрном рынке" Ирана цена 1 доллара колеблется от 1,07 до 1,10 миллиона риалов, а цена 1 евро — от 1,25 до 1,28 миллиона риалов.