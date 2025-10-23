Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Сербию

БАКУ/Trend/ - Азербайджан приступил к поставкам природного газа в Сербию с января 2024 года, и с тех пор экспортировано около 300 миллионов кубометров газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на 9-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия и азербайджано-сербском бизнес-форуме в столице Сербии Белграде.

Министр подчеркнул, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана имеет инвестиционный портфель в Сербии в размере 72,7 миллиона долларов США. «Также сотрудничество SOCAR, EPS и Srbijagas по строительству парогазовой электростанции мощностью 500 мегаватт в городе Ниш выведет энергетическое партнерство сторон на новый уровень», - сказал он.

