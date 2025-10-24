Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 октября

Экономика Материалы 24 октября 2025 09:13 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9733 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,0876 маната.

Валюта Курс
USD 1.7000
EUR 1.9733
AUD 1.1053
BYN 0.5594
BGN 1.0089
AED 0.4629
KRW 0.1182
CZK 0.0811
CNY 0.2386
DKK 0.2642
GEL 0.6249
HKD 0.2187
INR 0.0194
GBP 2.2645
SEK 0.1809
CHF 2.1354
ILS 0.5174
CAD 1.2133
KWD 5.5436
KZT 0.3161
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5058
MDL 0.0995
NOK 0.1702
UZS 0.0140
PKR 0.6005
PLN 0.4664
RON 0.3881
RUB 2.0876
RSD 0.0168
SGD 1.3083
SAR 0.4533
XDR 2.3144
TRY 0.0404
TMT 0.4857
UAH 0.0406
JPY 1.1118
NZD 0.9771
