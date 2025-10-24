Казахстан должен стать полноценной цифровой страной за три года - Президент

АСТАНА /Trend/ - По уровню цифровизации Казахстан занимает высокие позиции в глобальных индексах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного выступления по случаю Дня Республики.

"Это, конечно, радует, но самое главное - не почивать на лаврах, а держать руку на пульсе научно-технического прогресса, чтобы развивать современную экономику, соответствующую самым высоким мировым критериям. Поэтому мы объявили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта приоритетами развития государства", - сказал Президент.

Токаев отметил, что страна не должна отставать от глобальных тенденций. "В противном случае можем оказаться в крайне незавидном положении, в арьергарде мирового развития со всеми тяжелейшими последствиями для подрастающих поколений", - подчеркнул он.

По его словам, в Казахстане уже начата реализация ключевых проектов в этой сфере. "Запущен первый национальный суперкомпьютер, функционирует еще один суперкомпьютер на базе "Казахтелекома", стартовала программа AI Sana, приступили к реализации масштабного проекта Alatau City, принимаются меры по законодательному обеспечению всей этой исключительно важной работы", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул стратегическую задачу: "За три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Искусственный интеллект и цифровые инструменты должны быть поставлены на службу прогресса Казахстана".