Хроника 44-дневной Отечественной войны: 24 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 24 октября 2020:
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью французской газете Le Figaro.
- Обезврежен БПЛА противника.
- Противник обстрелял населенные пункты Азербайджана.
- Распространены видеокадры уничтожения в ночное время боевой техники противника. Средства ПВО Азербайджана сбили боевой самолет армянских ВВС.
- Губадлинский район обстреливался из артиллерийских установок с территории Армении.
- Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана продолжают наносить сокрушительные удары по вооруженным силам Армении.
- Предотвращены попытки вооруженных сил Армении атаковать части азербайджанской армии.
- ВВС Азербайджана уничтожили военную технику и инфраструктуру вооруженных сил Армении.