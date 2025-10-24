Хроника 44-дневной Отечественной войны: 24 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 24 октября 2020:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью французской газете Le Figaro.

- Обезврежен БПЛА противника.

- Противник обстрелял населенные пункты Азербайджана.

- Распространены видеокадры уничтожения в ночное время боевой техники противника. Средства ПВО Азербайджана сбили боевой самолет армянских ВВС.

- Губадлинский район обстреливался из артиллерийских установок с территории Армении.

- Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана продолжают наносить сокрушительные удары по вооруженным силам Армении.

- Предотвращены попытки вооруженных сил Армении атаковать части азербайджанской армии.

- ВВС Азербайджана уничтожили военную технику и инфраструктуру вооруженных сил Армении.