Баку впервые примет Международную сертификацию коучей (ICC) под эгидой SOULMIND и WCO

БАКУ /Trend Life/ - Всемирная коучинговая организация (WCO) уже много лет реализует международные программы коучинга в разных странах мира. В этом году программа впервые пройдет в Азербайджане, сообщили Trend Life организаторы.
12, 13 и 14 декабря Всемирная коучинговая организация (WCO) проведет в Баку Международную программу сертификации коучей (ICC).
Мероприятие проводится в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Soulmind и Всемирной коучинговой организацией (WCO) в Хельсинки( Финляндия) и знаменует собой начало нового этапа в развитии коучинга в Азербайджане.
В тренингах примут участие социальный психолог и тренер по лидерству Паулина Халлама (Финляндия) и директор по развитию WCO Джон Сваллоу (Финляндия).
Пакеты обучения:
Пакет DISCOVER — (Базовый пакет)
• 30 часов очного обучения
• Приглашение в Мировое сообщество коучей
• Выдается сертификат об участии
Пакет DEVELOP — (Наиболее предпочтительный и оптимальный пакет)
• 60-часовая общая программа:
• 30 часов очного обучения
• 30 часов практической работы (супервизия)
• Практические знания, глубокий опыт и настоящие навыки коучинга.
Пакет EXCEL — (Премиум-пакет)
Включает все материалы пакета Develop и дополнительно:
• Годовое платное членство в Мировом сообществе коучей
• 60-минутная индивидуальная коучинговая или менторская сессия с мастер-коучем
• Премиальная программа обучения, созданная для тех, кто хочет заявить о себе в сфере профессионального коучинга и развиваться на международной арене.
После успешного прохождения часа обучения будет выдан Международный сертификат коучинга (ICC).
Спешите зарегистрироваться! Количество мест ограничено!
Ссылка для регистрации: https://tally.so/r/mBNvBY
Информация об организаторе мероприятия «Soulmind»
«Soulmind» – это современная платформа развития, сочетающая взаимодействие разума, тела и духа с научным подходом, психологической аналитикой и инновационными методами.
Ее цель – осуществить полную трансформацию человека на уровне разума, тела и духа с помощью научных методов, анализа психологических данных и инновационных технологий.
Команда Soulmind состоит из психологов, коучей, специалистов по управлению персоналом и менеджменту, исследователей, тренеров и креативных мыслителей из различных научных областей.
Каждый член команды отличается высокой академической подготовкой в своей области, международным опытом и приверженностью научным ценностям.
Благодаря этому разнообразию Soulmind предлагает научно обоснованный, междисциплинарный и культурно релевантный опыт развития как на индивидуальном, так и на организационном уровне.
В основе каждой программы лежит методология, основанная на научных данных, надежном международном опыте и личностно-ориентированном подходе.
Для получения дополнительной информации и контактов:
WhatsApp: +994 70 404 86 06 / +994 70 404 76 06
Instagram: @soulmindofficial
LinkedIn: SOULMIND
TikTok: @soulmindofficial
Web: www.soulmind.az
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az